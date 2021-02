Pirlo: “Dopo il ko con l’Inter alzato il livello. Scudetto? Guardiamo Milan e Inter: servono…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli

Alessandro De Felice

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Napoli, in programma domani alle 18: "Sarà una gara stile Supercoppa. Una gara importante per tutte e due le squadre, perché Napoli-Juve è sempre una sfida tra grandi squadre. Ci sarà tanta tensione per l'importanza dei tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro magari un po' meno dopo la sconfitta dell'altra sera, però è una partita altamente importante che la posta in palio si farà sentire".

Quanto è cambiata la Juve dalla Supercoppa?

"Un percorso in crescita, venivamo da una sconfitta contro l’Inter e dopo quella sfida la squadra ha alzato il livello e da lì è iniziato un cammino più convincente. Però avevamo sempre detto che avevamo bisogno di tempo e di mettere a posto tutti nostri giocatori e le nostre situazioni tattiche sia sul piano difensivo che offensivo. I risultati ti fanno lavorare meglio".

Vincere con il Napoli per eliminare una rivale per lo scudetto?

"No, noi guardiamo solo noi stessi. Guardiamo a vincere e a fare più punti possibile, non guardiamo chi ci sta dietro, ma solo chi ci sa davanti (Milan e Inter, ndr). Il nostro obiettivo è andare a Napoli per vincere e non per eliminare il Napoli per la corsa scudetto. Quanti punti servono? Sicuro più di 80, ma rispetto agli altri anni qualche punto in meno. Ci sono tanti impegni ed è difficile che una squadra possa tenere ritmo alto".

Sta cambiando qualcosa nella vostra struttura?

"No non sta cambiando niente, abbiamo affrontato per scelta nostra Roma e Inter in maniera diversa. Sono scelte mie in base all'avversario che ci hanno dati risultati importanti. L'impostazione resta sempre quella di comandare il gioco e pressare alto, in certe situazioni non è possibile ed è meglio abbassarti".