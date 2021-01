Pirlo: “Era importante vincere. Adesso testa alla Coppa Italia, poi penseremo all’Inter”

Al termine di Juventus-Sassuolo, Andrea Pirlo ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “Era importante guardare a noi stessi e dare continuità e vincere questa sera altrimenti non serviva a niente la partita fatta a San Siro. Abbiamo fatto una partita sofferta, gestita male dopo il nostro vantaggio con un po’ troppa sufficienza, dopo siamo stati costretti ad alzare il baricentro. Adesso ci prepariamo per la partita di Coppa Italia e poi per la gara di Milano contro l’Inter“.

(Sky Sport)