Plusvalenze Juventus, Gip Torino: “Ci sono dubbi sulla sussistenza del dolo”

Ci sarebbero "dubbi sulla sussistenza del dolo" da parte della Juventus in merito alle presunte plusvalenze fittizie su cui sta indagando la procura di Torino nell'inchiesta 'Prisma' sui conti del club bianconero. E' una delle osservazioni del gip di Torino che lo scorso ottobre ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dai pm nei confronti di alcuni indagati.

"Se corrispondesse al vero - si specifica - che la modalità di contabilizzazione delle plusvalenze utilizzata dalla Juventus (anche per le cosiddette operazioni incrociate) è una modalità contabile adottata dalla 'costante prassi internazionale dell'industria del calcio, laddove i medesimi criteri sono adottati da tutte le società calcistiche, sia nazionali che europee' - affermazione che necessiterebbe di un accurato approfondimento - potrebbero profilarsi dei dubbi relativi alla sussistenza del dolo richiesto dalla citata fattispecie incriminatrice", evidenzia il giudice Ludovico Morello.

"Giacché la società e i relativi vertici non avrebbero fatto altro che fare uso - in un ambito ove sono pacificamente assenti riferimenti e parametri normativi predefiniti volti a regolare la valorizzazione dei calciatori da cosiddette operazioni incrociate - di criteri contabili adottati dall'intero settore di riferimento nell'ambito del quale l'ente si trova ad operare, risultando quindi difficile ipotizzare un discostamento consapevole - e quindi in definitiva doloso - dai corretti criteri di contabilizzazione delle citate poste".