Il calciatore non resterà in bianconero nonostante gli sia stata ridotta la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 23:46)

Ha detto che sarebbe pronto a tagliarsi lo stipendio per la Juventus. Ma il club bianconero non sembra intenzionato a tenere Paul Pogba e continua sulla strada intrapresa già dal momento in cui è stata ufficializzata la squalifica per doping. La società bianconera lavora con l'entourage del calciatore per un addio consensuale e anche quando il tempo della squalifica si è accorciato, da 4 anni a 18 mesi, la strada del divorzio è sempre stata quella battuta dai dirigenti.