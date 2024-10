Procedono le trattative tra la dirigenza della Juventus e Paul Pogba per la risoluzione del contratto: non vestirà più la maglia bianconera

Procedono le trattative tra la dirigenza della Juventus e Paul Pogba per la risoluzione del contratto , fa sapere l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Come anticipato già dopo la sentenza sulla riduzione della squalifica, il centrocampista francese non giocherà più per la Juventus e sarà così svincolato da inizio 2025.