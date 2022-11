Ponciroli: “Mourinho va accettato così com’è. Ma non è più quello del Triplete”

“E’ bravo a usare bastone e carota. Mi è piaciuto come ha gestito Ibanez, meno aver individuato un unico colpevole nella brutta partita contro il Sassuolo. Ma d’altronde lo Special One è questo e bisogna accettarlo così com’è. Mourinho sicuramente non è più quello del triplete, io però voglio ricordare che la Roma non vinceva una coppa internazionale da 60 anni, e con lui ha vinto, e questo basta per poterlo considerare ancora speciale. E dirò di più: il giorno in cui Josè se ne andrà, per la Roma sarà difficoltoso trovare il degno sostituto”.