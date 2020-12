Rabiot salterà la gara di questa sera contro la Fiorentina. E la Juventus ha spiegato il motivo su Twitter:

“Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”, ha spiegato il club bianconero sull’esclusione del francese dalla distinta.