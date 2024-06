Vlahovic ha un contratto in scadenza a 2026 con un ingaggio a salire. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ne parla così su Twitter: "Tra le follie dell’ultimo Agnelli e Arrivabene l’incredibile contratto a crescere di Vlahovic (da 8 a 12 mln) per cui più si avvicina alla scadenza e più gli conviene non rinnovare e liberarsi a parametro zero. Un suicidio economico per la Juve"