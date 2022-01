Ravezzani su Ibrahimovic: “Non è più un titolare ma una riserva di lusso”

Intervenuto su Twitter dopo il KO del Milan contro lo Spezia, il direttore di TeleLombardia ha detto la sua su Ibrahimovic

"Ibra fa lavorare tutto il Milan per lui. In cambio dovrebbe segnare quando gli arrivano i palloni giusti. Se fallisce, è normale che una squadra in 10 abbia il fiatone e subisca nel secondo tempo come è successo ai rossoneri. Oggi Ibra é una riserva di lusso, non un titolare".