Ravezzani: “Juve, con CR7 prosciugate energie finanziarie per tre anni. Via lui…”

Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito delle cause del momento di difficoltà che sta attraversando la Juve

Di chi è la colpa del brutto momento che sta attraversando la Juve. Si è interrogato su questo Fabio Ravezzani. Ecco la risposta sul suo profilo Twitter: "Sia chiaro che la Juve non ha perso perché mancava Cr7. Ha perso perché con lui ha prosciugato per 3 anni energie finanziarie che dovevano essere investite per far crescere la squadra in tutti i settori. Via lui e senza sostituto i vuoti sono stati ancora più evidenti".