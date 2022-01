Ravezzani: “Juventus adesso è più forte ma non quanto l’Inter. Ma tocca ad Allegri…”

Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così il mercato di gennaio della Juventus dopo l'arrivo di Vlahovic

"Sostanzialmente, la Juve fa a gennaio un mercato molto più consistente di quello estivo. La squadra adesso è decisamente più forte. Non quanto l’Inter, ma quasi. Tocca ad Allegri portarla in Champions, obiettivo che non può fallire".