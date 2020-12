Real Madrid, disastro Covid: -300 mln di ricavi rispetto al previsto per il 2021

Il Real Madrid ha pubblicato i dati economici della scorsa stagione e ha previsto un calo degli introiti di ben 300 milioni di euro a causa della pandemia Covid.



Per la stagione 2020/2021, infatti, gli introiti previsti si fermano a 617 milioni di euro, “300 in meno rispetto alla crescita prevista senza pandemia, in base agli anni precedenti”.

In numeri assoluti, senza contare quindi la mancata crescita, gli introiti del Real Madrid sono calati di 106 milioni di euro, -13% rispetto al totale previsto. Per questo, tutti i dipendenti si sono ridotti il salario del 10%, che sarebbe salito al 20 se la stagione scorsa non fosse stata portata a termine.

Per compensare gli effetti del Covid, il club ha ottenuto un finanziamento bancario di 155 milioni di euro a lungo termine. Un prestito a cinque anni.

Per il 2019/2020, invece, il bilancio del Real ha fatto registrare ricavi per 714,9 milioni di euro, un 5,6% in meno rispetto al 2018/2019 e un 13% in meno rispetto al previsto, che era di 822,1 milioni.