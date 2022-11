Napoli-Empoli, Zanetti: “Penalty? Dal campo è sembrato un rigorino”

«Preferisco non parlare dell'episodio. Ma dal campo è sembrato un rigorino, almeno se parliamo dell'entità del contatto. Comunque l'arbitro ha visto così e le cose non si possono cambiare.» A DAZN, dopo la sconfitta per due a zero incassata, l'allenatore dell'Empoli ha parlato così dell'episodio che ha sbloccato la gara e ha portato sull'1-0 la formazione di Spalletti. Lozano è andato sul dischetto e ha portato in vantaggio i suoi.