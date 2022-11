Roma, Dybala pronto a rientrare in gruppo: convocato per il Torino?

L'attaccante argentino è vicinissimo al rientro con la Roma: può farcela e rientrare nelle convocazioni per i Mondiali

Questa sera la Roma giocherà con il Sassuolo, da domani riprenderà ad allenarsi a Trigoria ed è previsto un graduale rientro in gruppo di Dybala.

Dovrebbe svolgere lavoro di scarico con chi giocherà stasera, mentre per venerdì e sabato è previsto un lavoro completo con la squadra per essere così convocato in vista della gara di domenica con il Torino.