Dybala porta la Roma agli ottavi di Europa League. Fiorentina avanti in Conference

La squadra di Mourinho vince 2-0 contro il Salisburgo grazie ai gol di Belotti e Dybala e ribalta così l’1-0 degli austriaci dell’andata. Ottavi di finale raggiunti per la Roma in Europa League.

Ottavi di Conference invece per la Fiorentina, che dopo il 4-0 dell’andata in Portogallo, vince 3-2 in rimonta in casa. Dopo il 2-0 del Braga, prima accorcia le distanze Mandragora e poi pareggia i conti Saponara, prima del 3-2 finale di Cabral.