Roma, Fonseca: “Soddisfatti della classifica, ma manca molto alla fine. Per Zaniolo…”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Torino: “L’obiettivo principale era vincere, sapevamo non fosse una partita facile. Abbiamo vinto bene, è una partita che poi abbiamo gestito. Ma mi è piaciuto soprattutto il fatto che abbiamo fatto tre gol e abbiamo vinto”.

La classifica vi rispecchia?

“Siamo soddisfatti di avere questi punti, ma siamo molto lontani dalla fine del campionato. Dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Atalanta, che è molto difficile”.

Quanto conta la vicinanza della proprietà?

“È importantissimo per noi che siano vicini alla squadra tutti i giorni. È importantissimo sentire il loro sostegno, per me è positivo possano essere sempre vicini alla squadra”.

Ci sono già ipotesi sul ritorno di Zaniolo?

“Dobbiamo aspettare il momento giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene, ma ci sono tempistiche che dobbiamo rispettare”.