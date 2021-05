Roma, Fonseca: “Mourinho onesto con me, c’è un buon rapporto. Sul futuro…”

Le parole dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il Crotone

Al termine dell'incontro, l'allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca ha parlato dopo il successo per 5-0 in collegamento a Sky Sport del rapporto con Mourinho e del suo futuro: "È stato molto corretto e onesto. Lui è portoghese come me. C'è un buon rapporto con lui. Futuro in Serie A? Vediamo, in questo momento non posso dire nulla".