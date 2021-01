Repubblica – Roma, incontro con l’Atalanta per Gomez: al Papu aveva pensato anche…

Dopo il ko nel derby della Capitale contro la Lazio, la Roma tenta il colpaccio sul mercato. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il club giallorosso oggi incontra l’Atalanta per il Papu Gomez, in uscita dal club orobico. Il presidente Friedkin vorrebbe regalare l’argentino al tecnico Paulo Fonseca.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, ad Alejandro Gomez – che piace anche all’Inter – aveva pensato anche la Lazio. La Repubblica esclude la candidatura del club biancoceleste nella corsa al calciatore dell’Atalanta: “Ha dimostrato ampiamente di non averne alcun bisogno per tornare a competere per un posto in Champions”.