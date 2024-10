Dybala e non solo

Il calciatore argentino ha giocato fin qui 4 gare su 9 da titolare e ha segnato solo su rigore contro l'Udinese. Gli manca continuità, quella che gli manca perché la sua condizione fisica non è al massimo. Con lui in campo ci sarà Pellegrini che dopo i fischi contro Udinese e Venezia 'che gli hanno fatto male', anche se è stato coccolato con uno striscione sotto casa, va a caccia di riscatto. Con loro ci saranno "Mancini, Ndicka e Angelino in difesa. Zalewski con Celik sulle fasce. In mediana Cristante con Koné, in vantaggio su Pisilli. Davanti le spalle larghe di Dovbyk". Pure lui recuperato dopo qualche giorno di incertezza.