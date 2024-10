Fabio Caressa a Radio Dee Jay ha parlato della partita tra Roma e Inter: «Un'altra partita molto importante. Per me si tratta di un bivio per Juric. Se vince risolve i problemi dell'inizio altrimenti si apre già la crisi, anche se non meritata, perché è arrivato in corsa. Ma sappiamo com'è», ha sottolineato.