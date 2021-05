SM – Roma, Mourinho potrebbe accogliere nello staff un altro ex Inter

L'indiscrezione rimbalza dal tg di Sport Mediaset

La notizia dell'approdo alla Roma di Josè Mourinho ha scosso abbastanza l'animo di buona parte dei tifosi dell'Inter. Le sorprese però potrebbero non essere finitStando a quanto riportato da Sport Mediaset, nel corso del consueto TG, lo Special One potrebbe accogliere nel suo staff un altro ex nerazzurro che occupa un posto importante nel cuore dei tifosi della Beneamata. Si tratta di Walter Samuel, ex anche della Roma e attualmente collaboratore tecnico della nazionale argentina.