Roma, Mourinho attacca: “Allo stadio gente che non capisce. Smalling e Zaniolo…”

A margine della vittoria di questo pomeriggio della Roma contro l'Empoli, Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Abraham? Ha avuto un piccolo periodo in questa stagione nel quale mi ha creato qualche dubbio. Non sulla qualità, ma ha avuto un momento difficile. Ora anche se non fa gol il suo contributo è molto importante. Ha fatto tutto bene oggi, sta vivendo un buon momento. Oggi abbiamo giocato con la formazione che in questo momento è la più forte, l'intensità si è abbassata ad un certo punto, ma questa è la nostra natura. Sono contento perché giochiamo con i nostri limiti, facciamo quello che possiamo e oggi sono arrivati tre punti contro una squadra difficile. A Zanetti dopo la partita ho detto che ha un'ottima squadra ed è molto difficile affrontarli".

Sulle critiche per le scelte contro la Cremonese, il portoghese ha aggiunto: "Io penso che ci sia gente allo stadio che capisce e gente che non capisce. Nella stampa c'è gente che fa finta di non capire, è la nostra realtà. Se avessi giocato con questa formazione avrei battuto la Cremonese in Coppa Italia, ma oggi non avrei vinto con l'Empoli. Ai giocatori ho detto di entrare in campo con lo zaino pieno di frustrazione per l'ultima sconfitta, ma che non dovevamo aspettarci aiuti da nessuno. Eravamo soli anche nel riscaldamento per la prima volta. Noi dobbiamo fare il nostro massimo, nulla di più. Belotti? Le altre squadre in panchina hanno giocatori incredibili, ma le domande non arrivano spesso. Voi invece subito mi chiedete di lui quando non gioca una partita. Ha giocato 30 secondi? Meglio di 0. E' poco, ma aiuta comunque la squadra a vincere".