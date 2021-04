Roma, negativi i tamponi dei 5 nazionali: attesa per le indicazioni dell’Asl

L'ANSA comunica l'esito dei tamponi dei 5 calciatori della Roma, tornati dai ritiri delle rispettive nazionali dopo gli ultimi impegni

Sono risultati negativi ai tamponi molecolari i giocatori della Roma rientrati oggi dalle nazionali. Spinazzola, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko ora aspettano solo le indicazioni dell'Asl per sapere se potranno aggregarsi al gruppo nella rifinitura di domani e partire per Reggio Emilia in vista della gara di sabato con il Sassuolo.