Roma, il tifoso Sciarelli: “Costanzo incredibile. Mercato? Mi aspetto colpo alla Messi”

Le parole del noto attore e uomo di spettacolo a proposito della sua squadra del cuore

Stefano Masciarelli noto attore e grande tifoso della Roma ha parlato della sua squadra del cuore ai microfoni di TMW, partendo dalla notizia di Maurizio Costanzo nuovo responsabile delle strategie comunicazione della Roma. "Non lo sapevo, ma credo che lui dall'alto dei suoi 84 anni sia persona dotta e incredibile: ha cambiato gli stili televisivi, ha portato novità, con i suoi programmi ha dato la possibilità a degli sconosciuti di mettersi in mostra. Evidentemente i vecchi lupi di mare, mi riferisco a chi cura il settore del marketing della Roma, hanno capito che è una persona che può dare un apporto alla comunicazione. I Friedkin sono tra i più ricchi del mondo, parlano poco ma scelgono. E sono fiducioso. Maurizio Costanzo l'ho avuto come direttore artistico a Domenica In e il suo nome è conosciuto da tutti".