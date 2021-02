Stadio Roma, addio a Tor di Valle. I giallorossi: “Progetto di impossibile esecuzione”

In seguito al Consiglio di Amministrazione dell'AS Roma, il club giallorosso ha annunciato l'interruzione definitiva del progetto stadio

Il Consiglio di Amministrazione dell'As Roma, riunitosi in data odierna ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'utilizzo dello stadio da realizzarsi nell'ambito dell'attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor di Valle, essendo quest'ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione".