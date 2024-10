L'esterno giallorosso non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio, e non potrà prendere parte al match di domenica

Tegola per la Roma: secondo quanto comunica Sky Sport, Stephan El Shaarawy non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio, e non potrà quindi prendere parte al match di domenica sera contro l'Inter. Il giocatore cercherà di recuperare per la successiva sfida di Europa League in programma giovedì prossimo contro la Dinamo Kiev.