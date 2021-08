Ronaldo ignora totalmente la Juve. Capuano: “Da quel post ho capito che…”

Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, ha scritto un lungo post su Instagram. Ignorata completamente la Juventus

Cristiano Ronaldo, nella giornata di ieri, ha scritto un lungo post su Instagram respingendo l'ipotesi Real Madrid e mostrandosi molto infastidito per le voci che lo vogliono in cerca di squadra. Un lungo post senza mai nominare, neanche una volta, la Juventus.

Giovanni Capuano lo commenta così: "Ho riletto il post di Ronaldo. Ho capito che si è spazientito per le voci che parlano del suo futuro. Ho capito che non apprezza di passare per quello offerto a vuoto dal suo procuratore. Se voleva zittirle definitivamente gli bastava scrivere almeno una volta Juventus"