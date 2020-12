L’Inter lo ha seguito, la Juve si aggiudica Rovella ma è un affare in stile Romero

Nicolò Rovella è stato seguito anche dall’Inter ma lo ha acquistato la Juventus. La notizia è nota ormai, si parlava di accordo da limare. Oggi La Gazzetta dello Sport spiega “un’intesa di massima è stata già architettata. Su questo punto ormai c’è poco da aggiungere e l’appuntamento è stato già fissato per il 4 gennaio, quando tutto diverrà ufficiale”.

Attorno al giocatore avevano ballato Inter e Roma, spiega la rosea. Ma l’accordo lo ha trovato la Juve: contratto fino al 2025 per il calciatore che arriverà a gennaio a titolo definitivo. Ma non giocherà in bianconero subito. Sarà girato in prestito proprio al club rossoblù per le prossime due stagioni. L’affare è simile a quello chiuso per Romero, che poi è finito all’Atalanta.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)