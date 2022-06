Salernitana, Bonazzoli: “Inter carro armato contro di noi. La nostra arma letale…”

Prima dell'esplosione di gioia dell'ultima giornata, la Salernitana ha vissuto momenti molto delicati. Come le sfide con l'Inter, sottolineate anche da Federico Bonazzoli nella chiacchierata con Cronache di spogliatoio. Queste le sue parole: "Devi mettere in preventivo anche i fallimenti. Quando inizia marzo, è un delirio. Dobbiamo giocare tre partite: Inter, Sassuolo e Juventus. Non vincevamo da due mesi e all’andata con l’Inter ne avevamo prese 5. Al ritorno è un disastro: sono più forti, non c’è niente da fare. Ci passano sopra come un carro armato. La vera arma letale, però, ce l’abbiamo noi. Si chiama Davide Nicola e ha fatto un bel po’ di cose. Ci tratta ognuno come un protagonista della stessa favola. Ha cancellato il passato, non contava più. Ci ha capiti".