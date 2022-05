Samp, Vieira: “Due punti per la salvezza? Dobbiamo farne quanti più possibili”

Il centrocampista blucerchiato, prima della partita contro i biancocelesti, ha parlato del finale di stagione

Giampaolo cerca di tenere tutti sul pezzo per garantire al club la salvezza. E il calciatore a questo proposito ha sottolineato: «Servono due punti alla Samp per mettersi al sicuro? Non dobbiamo mollare, abbiamo vinto il derby ed è stato importante, ma dobbiamo continuare a lavorare, fare più punti possibili per metterci al sicuro».