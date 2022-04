Sarri: “Avete visto tutti, arbitraggio a senso unico pro-Milan. Sensazione in più occasioni”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta subita contro il Milan e dell'arbitraggio di Guida

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta subita contro il Milan e dell'arbitraggio di Guida.

Molto spesso ci sono stati episodi in cui la Lazio è stata danneggiata, tutte le società hanno parlato di arbitri, quanto è infastidito dalla gestione delle partite in cui i calciatori vengono malmenati e non c'è nessuno che protesta?