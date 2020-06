Sarri: “Inter o Napoli in finale? Pronti ad ogni eventualità. Se la vedo? Dipende da…Ciro”

La Juve, dopo lo zero a zero contro il Milan e in virtù dell’1 a 1 dell’andata di San Siro, ha conquistato la finale di Coppa Italia. All’allenatore bianconero, Maurizio Sarri, è stato chiesto chi si aspetta come avversaria e la rivale arriverà dalla semifinale tra Inter e Napoli che si gioca stasera al San Paolo.

«L’importante è che ci siamo andati noi. Il risultato sembra a favore del Napoli, però è tutto in bilico. Prepariamoci a tutte le eventualità», ha detto a RaiSport. E quando gli hanno chiesto se la guarderà ha risposto in maniera curiosa: «La guarderò? Bisognerà vedere che serata avrà Ciro». Ciro non è solo il soprannome di Mertens. Ma è anche il nome che ha dato al suo cagnolino.

(Fonte: RaiSport)