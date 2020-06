TS – Juve, clamorosa confessione di Sarri: su Ronaldo non decide da solo

In casa Juventus tiene banco una frase di Sarri. TuttoSport la definisce addirittura clamorosa. Sarebbe quanto ha dichiarato a Skysport di fronte alla domanda: “Ma Ronaldo lo vuole fare il centravanti oppure no?”. La discussione sembra accesa. Pare che il portoghese non abbia proprio voglia di fare il 9. Vuole giocare a modo suo. La versione del tecnico bianconero non sembra così lontana da quanto dicevano i media rispetto alla finale di Coppa Italia.

Queste sono state le sue parole: «Io e Cristiano abbiamo parlato prima della partita del Milan, abbiamo parlato prima della finale di Roma, abbiamo riparlato sabato. È chiaro che lui è un ragazzo che ha fatto oltre 700 gol partendo defilato. La sua preferenza è quella. Ma questo penso sia nell’assoluta normalità. Con il Milan siamo andati sulla soluzione di Ronaldo centravanti. Prima della finale di Coppa Italia ho chiamato i tre ragazzi che avevo scelto di far giocare davanti e ho parlato con loro di quello che dovevamo fare in campo. Poi analizzando con loro, hanno deciso anche loro di provare a partire con la soluzione Dybala più centrale. Ma penso sia nella normalità assoluta di un confronto prima di una partita importante. Sabato ho riparlato a lungo con Cristiano, da solo, perché on deve perdere fiducia. Tra dieci giorni al massimo credo che tornerà il giocatore fantastico di sempre, è solo una questione di attraversare un momento fisico nel quale, per forza di cose, non si può essere al massimo».

Queste rivelazioni sulla finale contro il Napoli fatte dall’allenatore juventino fa scrivere al giornale sportivo torinese: “Clamorosa confessione. Fa riflettere l’ammissione del tecnico della Juve: disposto a cedere autorità pur di responsabilizzare e coinvolgere i giocatori. La trasferta di Bologna aiuterà a capire se è la strategia giusta”. Ha tutta l’aria di essere maretta.

(Fonte: Sky – TS)