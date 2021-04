Sassuolo, De Zerbi: “Ci manca un rigore, Irrati non mi piace. Il secondo gol…”

Le parole dell'allenatore neroverde ai microfoni di DAZN dopo la gara di questo pomeriggio

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l'Inter nel recupero di Serie A disputato questo pomeriggio. Le sue parole: "Per me c'è rigore su Raspadori. Lui tenta di non cadere e il movimento è naturale, ma al di là di questo Irrati non mi piace come arbitro. Come non mi piacciono alcuni giocatori, non mi piacciono alcuni arbitri. Nel primo tempo abbiamo tirato troppo poco in porta, poi nel bilancio finale abbiamo tirato 15 volte in porta noi e l'Inter 7. Abbiamo avuto anche più occasioni. Per la mole di gioco che produciamo ci manca qualche tiro in porta ed essere più arrembanti, ma quando arriviamo di là, la mia squadra ha paura di prendere qualche ripartenza".