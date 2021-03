Saurini: “Napoli forse un gradino sotto Inter e Juve. Se batte i bianconeri…”

Le parole dell'ex allenatore della primavera azzurra a proposito della squadra di Rino Gattuso che presto affronterà quella di Pirlo

Giampaolo Saurini, ex calciatore ed ex allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW della squadra di Gattuso, confrontando la rosa azzurra a quelle di Inter e Juve. Queste le sue considerazioni: "Ero sempre convinto che l'organico del Napoli fosse forte, un gradino sotto forse a Inter e Juve. Ora che ha ritrovato i giocatori migliori potrà fare un gran finale di stagione. Sta tornado al cento per cento Lozano che è una vera freccia all'arco di Gattuso. E sta recuperando anche Petagna. Quanto a Gattuso, tra tutti i problemi che sono emersi in questa annata, va detto che il Napoli se batte la Juve è nelle prime quattro. Il lavoro è stato buono anche se magari all'inizio si poteva pensare anche a qualcosa di meglio".