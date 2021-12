Scamacca, la Juve lo vuole a gennaio. Inter e Milan, concorrenza accertata

Il giocatore del Sassuolo è nel mirino della dirigenza bianconera per gennaio: "L’operazione non sarà comunque né facile né scontata"

Inter ma non solo. Su Scamacca è piombata la Juventus. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport per i bianconeri la priorità è l'attacco e per rinforzarlo sono due i nomi sul tavolo dei dirigenti juventini. Quello di Vlahovic e quello del calciatore del Sassuolo, che piace - appunto - anche ai nerazzurri.

"I due sono simili per fisico ed età. La Fiorentina ha già messo nella lista dei partenti il suo gioiello, ed è assai probabili che l’asta raggiungerà livelli competitivi solo per la Premier. Il Sassuolo, attraverso il d.g. Carnevali, ha fissato il prezzo a 40 milioni, e con la Juve la trattativa potrebbe giocarsi sulle modalità e le condizioni di pagamento. Il discorso è già aperto, la concorrenza di Milan e Inter accertata, l’operazione non sarà comunque né facile né scontata", si legge sul sito della rosea. Il calciatore del Sassuolo, secondo il quotidiano sportivo, sarebbe obiettivo di gennaio per i bianconeri, mentre il giocatore della viola potrebbe poi arrivare a giugno.