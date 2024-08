Sky – Scamacca si opera: rottura del crociato e non solo, tempi lunghissimi

Scamacca si opera infatti già stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani dopo aver subito varie lesioni: la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale del ginocchio sinistro. Tempi di recupero lunghissimi per l'attaccante, dopo l'operazione saranno più chiari: i classici 6/7 mesi non basteranno per rivederlo in campo vista la gravità dell'infortunio.