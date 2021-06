Scarnecchia: “Mourinho allenatore che mi lascia perplesso. Il suo staff…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del portoghese pronto ad iniziare la sua avventura in giallorosso

L'ex calciatore Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dell'avventura alla Roma che sta per iniziare per Josè Mourinho. Queste le sue considerazioni:

"Sono alla finestra. E' un allenatore carismatico, che ha creato tanto rumore attorno a sè. Lascia perplesso come doti da allenatore. Ha uno staff che guida l'allenamento, ma forse ha esagerato nelle ultime sue esperienze. Va rivisto. Il nome è eclatante, ma servono i fatti. Dal lato mentale mi piace, sono contento che sia arrivato, bisogna capire se lo staff che lo segue sia in grado di ritornare quello di un tempo".

Tra i nuovi tecnici in Serie A quale le dà più garanzie?

"Allegri è un ritorno importante, sono curioso di vedere come Gattuso gestirà la Fiorentina. Ma anche Juric a Torino. Sono piazze importanti che non hanno fatto bene, loro sono due tecnici con carattere, sono curioso di vedere come andrà".