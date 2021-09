Schwoch: “Spalletti? Mi ha ricordato Conte. L’esperienza all’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'allenatore passato dai nerazzurri al Napoli

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista ed ex calciatore. Queste alcune delle sue considerazioni: "Spalletti? L’esperienza con Roma e Inter sicuramente è stata d’aiuto. Ha assaporato l’atmosfera di società importanti che vogliono vincere e si scopre anche come vincere. Spalletti l’ho visto nel mood napoletano dal primo giorno, ha detto che la squadra è forte e anche una cosa fondamentale, cioè che i giocatori del Napoli devono indossare la maglia del Napoli 24 ore al giorno e non solo in campo. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ma lui ha dato continuità con concetti e voglia, ha impostato il Napoli con il 4-2-3-1, poi si è fatto male Demme e non ci ha pensato tanto ad andare sul 4-3-3. Mi ha ricordato Conte che voleva fare il 4-2-4 e poi passò al 3-5-2 e vinse gli Scudetti".