Sconcerti: “Atalanta fuori in Champions, impressionante. Mi viene un dubbio”

A Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così dell’eliminazione dalla Champions League di ieri dell’Atalanta contro il Villarreal: “C’è qualcosa di impressionante nell'eliminazione dell'Atalanta. Per la sua storia attuale di migliore squadra italiana e per il valore che la sua uscita acquista per tutto il nostro calcio. Non ha avuto fortuna l'Atalanta, ha colpito tre pali, ma nella competizione non ha avuto nemmeno meriti particolari. Era in un ottimo girone dove l'avversaria peggiore era adesso la meno forte delle grandi inglesi, lo United sesto in classifica di Premier. Poi il Villarreal squadra tutt'altro che banale, ma 13esima in Liga con i punti dell'Udinese.