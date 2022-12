Sconcerti: “Dimissioni Juve chieste da Elkann? Possibile. Non sappiamo molto ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così di quanto sta accadendo alla Juventus

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così di quanto sta accadendo alla Juventus:

"Ho pensato subito che fosse nell'interesse di chi dava le dimissioni allontanarsi dal calcio. Non conosco bene le dinamiche, ma è una cosa moltograve. Dimissionato il Cda da Elkann? Può essere. Di sicuro non sappiamo molto. Ma è una cosa estremamente dolorosa. Voglio sperare che siano stati gestiti nel modo migliore, ma una cosa del genere non la ricordo".

C'è chi parla di una nuova Calciopoli.

"Che non fosse atteso niente sarebbe stato troppo. Non penso tanto alla Juventus in quanto tale, ma un sacrificio di questo genere è molto pesante".

È anche un Agnelli sacrificato alla causa?

"Credo che anche Elkann dei diritti li avesse in questo caso. Noi sappiamo veramente poco, ci vorrà un po' di tempo per capire meglio, ma la decisione è molto forte. Non siamo abituati ad avere decisioni di questo genere".