Sconcerti: “Juventus? Allegri allenatore con spalle forti, ieri è riuscito a perdere e basta”

"Allegri? E' un allenatore con le spalle forti, ieri è riuscito a perdere e basta. Avesse perso 4 o 5-1 sarebbe stato un ko che resta e che possono portare a qualunque soluzione. In questo momento dentro la Juve c'è qualcuno che pensa he Allegri sia un problema. Mi è dispiaciuto per Gatti ieri sera, non ha demeritato. Non so se sia il momento per fare esperimenti ora, serve mandare dentro i migliori. Questo è un momento decisivo non solo della stagione ma per il futuro. La sosta per il Mondiale può aiutare tanto la Juve".