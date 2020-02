RIVALI/ Sconcerti sulla Juve: “È andata peggiorando. Data poca importanza a…”

Mario Sconcerti ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane nelle Coppe e non solo. Questo ha detto a proposito della Juventus:

Buffon ha detto che per rimanere, si deve vincere. C’è già un sostituto di Sarri?

“Non credo. Credo che Gasperini rimarrà all’Atalanta. Sarebbe un colpo audace, uno fuori dagli schemi della Juventus. Io poi aspetterei. Sarri è ancora in testa a tutto. Io aspetterei ancora”.

Sarri ha detto che ha delle individualità che vanno lasciate libere:

“Il problema della Juventus è che non è andata migliorando ma peggiorando. Che il gioco di Sarri non sia applicabile alla Juve lo abbiamo capito e visto .Quello che preoccupa è che c’è stato un peggioramento. Si sta dando poca importanza agli infortuni che ha subìto la Juventus, da Chiellini a Douglas Costa, passando per Khedira e Demiral. Hanno tolto qualità alla Juventus. E’ una squadra che si è normalizzata da sola. Se la Juve giocherà male anche con il Lione, sarà la certificazione. E si aprirà una discussione molto ampia”.