Sconcerti: “Tutta la Juventus è sparita: dov’è Agnelli? Qualcuno spieghi”

Non usa mezzi termini il noto giornalista Mario Sconcerti per analizzare il momento della Juve. Ecco il suo pensiero dopo il ko in Champions League col Benfica, dalle colonne di calciomercato.com: “Si crede sempre nella Juve, è una definizione. Vederla scuotersi e ripartire in pochi giorni è sempre stata un’ abitudine. Stavolta c’è però qualcosa di profondo che va oltre il lato tecnico. Una normalità diffusa che colpisce alle spalle e in più l’incapacità di risolverla. E’ doloroso vederla giocare, come una pietra che torna sempre giù dalla salita. La Juve non è riuscita a giocare buon calcio contro nessuno in questo inizio di stagione. Non è possibile. Si può giocare male, ma la Juve fa qualcosa di diverso, scompare, si avvolge su se stessa. Non è una cosa che tocca solo il calcio, è per chiunque il venir meno di un riferimento lungo un secolo.