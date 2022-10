Sconcerti: “Juventus? Errore non solo di Allegri. Agnelli ha parlato per…”

Ospite dei microfoni di TMW Radio ieri, il direttore Mario Sconcerti ha parlato così della difficile situazione della Juventus di Allegri: "Dimettersi? Io fossi Allegri in una situazione del genere cercherei di assumermi più responsabilità possibili ma è difficile pensare che sia solo una crisi tecnica. Ci sono stati errori da parte dell'allenatore, della società e dei giocatori, potrebbe pensare di dimettersi solo perché è l'unica persona he può essere cambiata ora. L'errore nella Juve attuale è talmente grande che è difficile da attribuire a una persona sola. E' ovunque. Credo che Agnelli ha parlato per assumersi la propria responsabilità, questo se non altro è un comportamento da leader. Ha detto che si va avanti, cercando di fare il meglio".