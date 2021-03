Sconcerti: “Milan? Faccia più attenzione alle altre che all’Inter. Col Napoli…”

Così il giornalista a proposito dei rossoneri di Pioli che in campionato non possono perdere altro terreno dopo gli ultimi passi falsi

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW, si è proiettato già su Milan-Napoli gara che domenica sera chiuderà il turno di campionato in cui l'Inter affronterà il Torino in trasferta. Queste le sue considerazioni: "E' il primo di tre match importanti per il Napoli. E' qui che si decide il suo campionato. Il Milan deve pensare al campionato, ma deve essere soprattutto attento a non essere avvicinato dagli altri più che all'Inter".