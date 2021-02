Serie A, Barak risponde a Ronaldo: la Juve non va oltre l’1-1 contro il Verona. Inter a +7

Nell'anticipo del 23esimo turno la Juventus di Pirlo non va oltre l'1-1 al Bentegodi contro il Verona di Juric: in gol Barak e Ronaldo

Termina in parità la sfida dello Stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona tra i padroni di casa allenati da Ivan Juric e la Juventus di Andrea Pirlo, gara valida per il 23esimo turno di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri al 49', mentre al 77' arriva il gol del pari gli scaligeri con il cross di Lazovic per la testa di Barak, che in diagonale beffa Szczesny.