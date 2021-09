Lo Shakhtar vince prima dell’Inter: De Zerbi conquista la Supercoppa d’Ucraina

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, si aggiudica la Supercoppa d'Ucraina

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk . Grazie a una doppietta di Traoré e al gol di Patrik, la formazione allenata dal tecnico italiano ha conquistato la Supercoppa di Ucraina . Battuta per 3-0 la Dinamo Kiev di un'altra conoscenza dell'Inter e del calcio italiano, Mircea Lucescu .

Lo Shakhtar Donetsk rialza la testa dopo la sorprendente sconfitta in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol , nel gruppo D con l' Inter di Simone Inzaghi e il Real Madrid . Martedì i nerazzurri saranno di scena proprio sul campo degli ucraini nel secondo turno, dopo il ko all'esordio contro il Real Madrid .

Per De Zerbi si tratta del secondo trofeo in carriera da allenatore dopo la Coppa Italia di Serie C conquistata col Foggia nl 2016.