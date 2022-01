Sissoko: “Juventus? Vlahovic super colpo, ma bianconeri ancora dietro l’Inter”

Le considerazioni dell'ex centrocampista bianconero e della Fiorentina a proposito del trasferimento a Torino dell'attaccante serbo

Mohamed Sissoko , ex calciatore della Juventus, ai microfoni di Bianconeranews.it ha commentato l'approdo di Dusan Vlahovic a Torino. Queste le sue considerazioni: "Un super colpo, che proietta immediatamente la Juventus nella sua dimensione. E' una Juve ambiziosa e determinata, che guarda al futuro. Tanto di cappello alla società.

"Quest'anno è dura, perchè l'Inter ha qualcosa in più. Il prossimo anno chissà...".

Hai giocato anche nella Fiorentina: a tuo giudizio questo passaggio in bianconero è un tradimento?

"No, perchè passare dalla Fiorentina alla Juve - con tutto il rispetto per i viola - è un passo in avanti".