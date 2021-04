Sky – Napoli-Inter, un dubbio per Gattuso fino alla rifinitura

L'allenatore azzurro dovrà scegliere chi schierare al fianco di Koulibaly in difesa per provare ad arginare la LuLa

Se da un lato Antonio Conte non ha alcun dubbio su chi schierare in difesa, lo stesso non si può dire per Rino Gattuso. La miglior difesa del campionato, quella dell'Inter, arriverà al Diego Armando Maradona tirata a lucido e pronta a lottare per l'ennesimo clean sheet di Samir Handanovic. Dal canto suo, il tecnico azzurro porta con sé il dubbio su colui da schierare al fianco di Kalidou Koulibaly, che si occuperà con ogni probabilità di Romelu Lukaku. Kostas Manolas, secondo quanto riferisce Sky Sport, sembra in vantaggio su Maksimovic e Rrahmani. Ma nulla è ancora deciso: fino alla rifinitura la gara tra i tre per una maglia in Napoli-Inter è aperta.